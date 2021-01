“A melhor”. Os elogios europeus à procuradora que o Governo rejeitou

Sem margem para dúvidas. O painel europeu de peritos que classificou os três candidatos portugueses para a vaga de procurador europeu desfez-se em elogios a Ana Mendes de Almeida, a procuradora que classificaram em primeiro lugar na lista. O parecer da comissão, a que a SÁBADO teve acesso, oferece um profundo contraste face à carta na qual o governo português rejeitou que fosse esta a melhor candidata e defendeu, usando argumentos falsos, que o candidato melhor era José Guerra, que acabou por ficar com o cargo.

"Entre os candidatos indicados, o painel considera que Ana Carla Mendes de Almeida é a melhor para desempenhar a função de Procurador Europeu no gabinete do Procurador Geral Europeu", lê-se no documento datado de 19 de novembro de 2019. "Em particular tendo em conta a combinação da sua experiência a investigar e a processar grandes crimes financeiros e na área da cooperação judicial internacional em assuntos criminais", acrescentam os peritos. Estes eram dois dos principais critérios de avaliação para o cargo.

O parecer refere a "experiência de mais de 28 anos" como procuradora, ao longo da qual "ganhou experiência valiosa, especializada e duradoura na supervisão e condução de investigações e acusações em crimes financeiros graves, incluindo corrupção e outros crimes que afetam os interesses financeiros da União [Europeia]". A última referência é a crimes que envolvem fundos comunitários – a nova procuradoria geral europeia visa precisamente zelar pelo interesse financeiro de toda a União de 26 países, sendo o uso apropriado dos fundos uma das principais frentes de investigação.

Além da experiência, o painel de peritos elogiou a atitude e energia da candidata, que ouviu em audição. "O Painel apreciou particularmente a sua dinâmica, ambição, abordagem ‘hands-on’ [no terreno], a excelente capacidade de comunicação e a prontidão operacional", lê-se no parecer. "O Painel valorizou muito a sua experiência especializada na investigação e na acusação de crimes financeiros graves e crimes além-fronteiras, incluindo aqueles que afetam os interesses financeiros da UE", acrescentam os peritos.

O painel é constituído por 12 pessoas de vários Estados-membros, com atenção a níveis de experiência diferentes – há ex-procuradores-gerais, académicos, ex-titulares da pasta da Justiça. A ideia de ter um painel internacional a avaliar os candidatos foi de garantir o máximo de independência dos procuradores europeus face às lógicas internas dos respetivos países. O painel contou com um português: Vítor Caldeira, na altura presidente do Tribunal de Contas, que goza de reputação elevada nos corredores europeus devido ao seu trabalho no Tribunal de Contas Europeu. Vítor Caldeira, entretanto, não foi reconduzido pelo Governo na liderança do Tribunal de Contas, num processo não isento de polémica.

Entre os elogios feitos pelos 12 peritos do painel europeu está também a "alta habilidade em confrontar-se com um sistema legal diferente do seu" e a "insistência na necessidade do gabinete do Procurador-Geral Europeu ser responsabilizável pelas suas actividades" e de "agir com respeito total pelos direitos fundamentais".

Este parecer foi enviado para Lisboa – mas o Governo, através do Ministério da Justiça, tinha outras ideias e não ia seguir a avaliação recomendada pelos peritos. Esta não é vinculativa – só o é para excluir candidatos, como aconteceu no caso de um candidato de Malta –, mas para rejeitá-la o Governo precisava de justificar por escrito. "A Presidência [do Conselho Europeu] convida Portugal a indicar por escrito as razões para não seguir a ordem de preferência", lê-se noutro documento a que a SÁBADO teve acesso. É aqui que entra a carta que fez rebentar de novo este caso.

A carta com o CV inflacionado

Para justificar por que não seguia as recomendações, o Ministério da Justiça enviou por escrito as suas razões para considerar o procurador José Guerra – que ficara atrás na classificação feita pelo painel europeu – o melhor candidato. Esta carta tinha a classificação de "EU Restricted": a não ser que o Governo quisesse divulgar o seu conteúdo publicamente, o que lá estava escrito não poderia ser divulgado. O Governo não quis divulgar o conteúdo, que acabou por ser revelado pelos media portugueses no final de 2020.

"A referida classificação não merece a concordância do Governo português, por considerar que o candidato colocado em segundo lugar (José Eduardo Moreira Alves D’Oliveira Guerra) é merecedor da posição cimeira", refere o ministério liderado por Francisca Van Dunem. "Com efeito, o Procurador-Geral Adjunto José Guerra é, indubitavelmente, de entre os três candidatos, o mais qualificado e o detentor de maior experiência profissional para a área de atuação da Procuradoria Europeia", acrescenta.

José Guerra não é, contudo, "Procurador-Geral Adjunto" – tal como não "investigou" e "participou" no julgamento do denominado processo ‘UGT’, o mais complexo processo criminal ocorrido em território português respeitante a ilícitos criminais referentes à utilização de verbas do Fundo Social Europeu. Estes dois erros ocorrem precisamente em critérios considerados importantes pelo regulamento para o cargo: a experiência, sobretudo em áreas que dizem respeito a interesses financeiros da União (fundos europeus).

O Governo, através da ministra da Justiça, tem sublinhado que se limitou a seguir a classificação atribuída pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), que teve a responsabilidade de selecionar três candidatos para avaliação do painel europeu – num processo que já atraiu a sua própria dose de polémica, uma vez que a grelha de ponderação de critérios para avaliar os candidatos só foi definida e divulgada após terem sido conhecidos esses candidatos, como revelou o Público esta semana.

Contudo, o parecer do CSMP – que se destinava a selecionar os candidatos finais – surge apenas num parágrafo no final da carta enviada pelo Governo português à Reper, a sua representação em Bruxelas. A maior parte do texto é uma avaliação elogiosa do Governo português ao percurso do procurador que favorecia – "na opinião do Governo Português [é] o candidato mais habilitado a ocupar o lugar de Procurador Europeu".

A revelação de erros nesta carta – erros que valorizavam o currículo do procurador em áreas-chave – levou a ministra Van Dunem a colocar a responsabilidade nos serviços do ministério. O Diretor Geral da Política de Justiça, Miguel Romão, acabou por demitir-se com estrondo. Primeiro, publicou uma carta de demissão (que o Governo retirou do site oficial do ministério) na qual disse que seguiu instruções da ministra para a elaboração da carta. Depois, afirmou ao Observador que aspetos específicos da carta – como a menção errada à participação de José Guerra no julgamento do caso UGT – tinham sido sugeridos diretamente pela ministra Francisca Van Dunem. É esperada uma nova audição parlamentar da ministra sobre o caso já amanhã, quinta-feira, sendo provável a audição também de Miguel Romão.

Na sua experiência com casos envolvendo fundos europeus, a procuradora Ana Mendes de Almeida teve dois casos que visaram governantes do primeiro Governo de António Costa. O primeiro foi a investigação a João Vasconcelos, secretário de Estado da Indústria, por suspeita de fraude com fundos europeus – Vasconcelos, que morreu em março de 2019, chegou a ser constituído arguido, juntamente com outras pessoas, em Maio de 2018, quando já tinha saído do cargo. O segundo foi o caso das golas anti-fumo, que envolveu o secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves, e o Presidente da Proteção Civil, Mourato Nunes, ambos constituídos arguidos.