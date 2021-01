Procuradora rejeitada pelo Governo queixou-se de vícios formais do concurso

"Mostra-[se] violado o princípio da imparcialidade". "Risco de decisões parciais inquina o princípio da igualdade". "Enviesamento dos princípios da imparcialidade, da igualdade, da transparência e da boa-fé". Estas são passagens da queixa que a procuradora Ana Mendes de Almeida fez por escrito sobre o processo de seleção e classificação do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) aos candidatos ao cargo de procurador europeu. A procuradora enviou a arguição para o CSMP em Fevereiro de 2019, antes da avaliação pelo painel externo europeu que a recomendou para o cargo - recomendação essa que foi rejeitada pelo Governo português, que alega ter seguido a classificação final do CSMP.

Ana Mendes de Almeida começou por criticar a data em que foi definida a grelha de critérios de seleção pelo júri do concurso, já depois de serem conhecidos os candidatos. "No momento em que o júri do presente procedimento de seleção aprovou a grelha de ponderação dos critérios de seleção e condições preferenciais dos candidatos, com desdobramento e notação parcelar dos itens ali previstos, em 22 de Janeiro de 2019, eram já conhecidos todos os candidatos, os seus curriculum vitae e demais documentação por estes entregue, pelo menos desde 15 de Janeiro de 2019", lê-se no documento enviado em fevereiro de 2019 ao CSMP, a que a SÁBADO teve acesso.

Este desfasamento de datas viola os termos do próprio aviso do concurso – que define que "os júris procedem a prévia elaboração dos parâmetros de avaliação e respetivos critérios de ponderação" –, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo sobre a igualdade entre candidatos em concursos deste tipo, observou a procuradora.

A lógica é clara: um concurso em que se definam os critérios após serem conhecidos os candidatos perde a blindagem contra suspeitas de que esses critérios foram feitos à medida para beneficiar um candidato em particular. Isso mesmo é o que escreve a procuradora, que fala na violação do princípio da imparcialidade e no risco "de decisões parciais" que "inquina igualmente o princípio da igualdade" entre os candidatos.

A arguição, contudo, não ficou por aqui. Além de ter definido a ponderação dos critérios depois de conhecidos os candidatos, o CSMP alterou a 19 de fevereiro de 2019 essa mesma grelha de pontuação "no sentido de se considerar ‘a experiência como magistrado do Ministério’ como equivalendo a antiguidade na magistratura". Ana Mendes de Almeida refere que "em resultado da mencionada deliberação, propôs-se o Conselho alterar, em 19 de Fevereiro de 2019, um dos critérios da grelha de pontuação, aprovada em 22 de janeiro de 2019, depois de o júri de seleção ter estabilizado o resultado da sua avaliação através de uma graduação final de todos os candidatos". Por outras palavras: quando o critério foi mudado já havia uma classificação final feita.

A procuradora apontou a "invalidade legal" da situação devido ao tempo em que ocorreu – mas não só. "Tem de clarificar-se que não pode pretender-se que a ‘antiguidade na magistratura’ corresponda ‘experiência como magistrado", notou. "A alteração do critério resultante da deliberação do Conselho ora em apreço, da forma extemporânea em que ocorreu e em desconsideração pelos reais critérios de elegibilidade e seleção no aviso do concurso é, em abstrato, suscetível de beneficiar algum dos candidatos em detrimento de outro ou de outros", apontou Ana Mendes de Almeida.

A procuradora continua a lista de queixas contra o processo, somando que a alteração do critério de avaliação não foi fundamentada de forma suficiente e que critica a falta de clareza na grelha e na avaliação feita pelo júri aos candidatos, "manifestamente insuficiente para permitir conhecer o itinerário cognitivo e valorativo seguido pelos membros daquele relativamente à classificação atribuída a cada um dos candidatos.

Ana Mendes de Almeida não foi a única a enviar por escrito uma arguição desta natureza – a procuradora Helena Leitão também o fez, apurou a SÁBADO. No plenário do CSMP, também o procurador Amadeu Guerra – que esteve seis anos à frente do departamento do Ministério Público que investiga a criminalidade económica mais complexa – fez uma declaração de voto contra a alteração dos critérios, noticiou o Público. Os vícios formais do procedimento foram também alvo de reparo posterior pelo procurador Carlos Teixeira e pelo advogado Rui Silva Leal, eleito pelo Parlamento e indicado pelo PSD para o CSMP.

Ana Mendes de Almeida nota na sua arguição que aquela é "apenas uma parte inicial do processo" de nomeação para o cargo e que aponta que prescinde naquela fase de pôr em causa a eficácia do concurso do qual saiu classificada em terceiro lugar e, por isso, ainda apta a integrar a lista de três candidatos que o governo apresentaria em Bruxelas. Contudo, para a procuradora, devia "ser garantido que para a fase seguinte deste procedimento apenas sejam conhecidos os candidatos selecionados, sem qualquer referência a qualquer pontuação, devendo nisso consistir a sua classificação".

O CSMP não seguiu esta via e classificou com pontuação os três candidatos, algo que o regulamento não determinava. Quando Ana Mendes de Almeida saiu classificada em primeiro lugar pelo painel de peritos europeus – num parecer inequívoco – o Governo rejeitou a classificação e considerou que José Guerra era "indubitavelmente" o melhor candidato, aludindo, entre outros argumentos (alguns dos quais falsos, como foi noticiado no final de 2020), que tinha sido esse o candidato melhor classificado no concurso do CSMP.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, é ouvida esta quinta-feira a partir das 17h no Parlamento. A Procuradoria-Geral Europeia é uma nova instituição da União Europeia e houve 22 países, incluindo Portugal, que aceitaram nomear um procurador para essa instituição. A procuradoria servirá para investigar crimes financeiros que lesem os interesses económicos da UE, como é o caso das fraudes com fundos europeus.