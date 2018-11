Não é só no Brasil que a eleição de Jair Bolsonaro está a provocar divisões. A vitória nas presidenciais do candidato também acentuou diferenças entre as duas principais ordens maçónicas portuguesas, o Grande Oriente Lusitano GOL) e a Grande Loja Legal de Portugal (GLLP).Após a eleição de Jair Bolsonaro, Fernando Lima, grão-mestre do GOL, divulgou um comunicado pelos irmãos, manifestando "total repúdio pelos valores e princípios que estiveram na base da eleição presidencial" do Brasil. Na mesma mensagem, o grão mestre expressou a sua solidariedade para com "os irmãos brasileiros, que sempre lutaram pela que o Brasil seja um País democrático e amante da liberdade".Para Fernando Lima, a iniciativa do GOL justifica-se pelo facto de esta obediência maçónica sempre se ter manifestado contra "discursos semelhantes" ao de Jair Bolsonaro, os quais representam um "retrocesso civilizacional", que os maçons não devem deixar de "denunciar e combater".Por parte da GLLP não se conhece nenhuma posição oficial. Porém, Paulo Noguês, um destacado elemento desta obediência e que chegou a ser "correio-mor" da mesma, partilhou na sua página da rede social Facebook um comunicado do Grande Oriente do Brasil, no qual se enaltece a vitória de Bolsonaro. No texto, os maçons brasileito felicitam o presidente eleito, "esperando" que chegada de Bolsonaro ao Palácio do Planalto reposicione o país "sobre o tripé da liberdade, igualdade e fraternidade, com especial atenção a Deus, Família, às leis do amor e Pátria".