Luís Natal Marques enviou carta aos irmãos do Grande Oriente Lusitano a apresentar a candidatura à “Grande Dieta”.

Luís Natal Marques, presidente da EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, vai candidatar-se à Grande Dieta, o parlamento maçónico, do Grande Oriente Lusitano (GOL).



Numa carta enviada aos irmãos do GOL e a que a SÁBADO teve acesso, a mais antiga obediência maçónica portuguesa, Luís Natal Marques revela alguns pressupostos da sua candidatura, defendendo uma revisão constitucional e acerca do património. Propõe melhorias para o funcionamento da "Sublime Câmara, nomeadamente no seu relacionamento com as Lojas, para que os assuntos reconhecidamente estruturais possam ser discutidos e consensualizados, para que cheguem à Grande Dieta com a maturação suficiente a fim de que as decisões sejam céleres".



"Parece serem assuntos merecedores de um tratamento especial aqueles que se referem à Revisão Constitucional e ao Património, que exigirão um trabalho prévio com a finalidade de apresentar à Grande Dieta propostas documentadas, fundamentadas e tanto quanto possível consensualizadas, sem as quais cairemos, naturalmente, em discussões e desconfianças estéreis", insiste.



Quanto à Revisão Constitucional, insere várias questões: "Qual a natureza e extensão da Revisão Constitucional a empreender? Ficamo-nos pelas questões de pormenor? Existem temáticas novas que devam ser vertidas no documento? Há incongruências na actual Constituição que devam ser corrigidas?". Sobre o tema do património, pergunta: "Como geri-lo? Deve ser posto ao serviço de que projectos da Maçonaria? Vender ou recuperar e em que termos? Em caso de necessidade qual o património cuja alienação pode ser consensualizada?"



Finalmente, lamenta que vários irmãos percorram "inutilmente muitas centenas de quilómetros para participarem em reuniões que, ou não conseguem o quórum necessário ou se perdem em discussões improdutivas" e por isso, defende que se repensem "as metodologias de reunião e de funcionamento da nossa Sublime Câmara, procurando, dentro do actual enquadramento regulamentar, condições para que as reuniões permitam deliberar sobre todos os assuntos relevantes para a Nossa Augusta Ordem".



Luís Natal Marques preside à EMEL desde 2015.



Também Francisco Cabecinha, que foi o braço direito do grão-mestre Fernando Lima na empresa Galilei, se vai candidatar à liderança da Grande Dieta.