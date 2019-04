Nem a Maçonaria escapa aos ataques informáticos. No dia 5 de abril, o site do Grande Oriente Lusitano (GOL) esteve encerrado na sequência "de um forte ciberataque", revelou o Grande Secretário Geral numa "prancha" (comunicado) enviada aos "irmãos" desta obediência

Na prancha difundida a 10 de abril, é revelado que o site "tem regularmente sido objeto deste tipo de ataques, e embora a grande maioria das ocorrências sejam repelidas, tem-se vindo a registar o aumento da intensidade".

O GOL lamenta ainda que o ataque tenha acontecido na véspera do evento "Maçonaria de Portas Abertas", a 6 e 7 de abril. O encerramento do site levou "ao entupimento da rede telefónica e ao desagrado daqueles que, devido ao encerramento do nosso website, procuravam por informações quanto ao horário das atividades" – entre elas, duas performances teatrais e quatro conferências no Museu Maçónico Português, localizado na sede desta obediência maçónica.

Porém, no documento divulgado o GOL congratula-se pelo sucesso da iniciativa que juntou "perto de um milhar de visitantes e a apreciação muito positiva".

Finalmente, é endereçado um pedido de desculpas aos irmãos pelo inconveniente, "informando que estamos a desenvolver todos os esforços no sentido de reabrir, logo que possível e em segurança, o nosso sítio eletrónico institucional".