A incrível história do IVA que quase fez perder o mandato a um autarca

As notícias sobre o encerramento da fábrica de máquinas calculadoras abalaram a Maia em 1998. A empresa, que estava instalada no concelho desde 1973, ia seguir a vaga de deslocalizações em busca de mão de obra mais barata na Ásia. Na altura, José Vieira de Carvalho era presidente da Câmara e decidiu que tinha de fazer alguma coisa: foi buscar dinheiro à banca para comprar a fábrica.



Nasceu, assim, a TecMaia, uma empresa que desde o primeiro dia carregava o peso de uma dívida de 7,5 milhões de euros, o montante do empréstimo contraído para a sua aquisição. A ideia era transformar o antigo complexo fabril num centro de fixação de empresas no concelho, através do arrendamento de espaços a projetos que se criam instalar na Maia. Mas as coisas não correram exatamente como planeado.





Mais de uma década depois, uma regra imposta pela troika haveria de ditar o fim da TecMaia. "Como tinha três anos sucessivos de resultados negativos, encerrou e teve de se dissolver", conta à SÁBADO o atual presidente da Câmara da Maia, António Tiago, explicando que logo nesse ano de 2012 houve uma inspeção das Finanças "que exigiu que a TecMaia pagasse o IVA das rendas".