Traficante intercetado em escutas sobre Ivo Rosa diz que dinheiro era para um bruxo

Durante quase quatro anos o Ministério Público teve as escutas entre mãos e só a agora a enviou para o Tribunal da Relação. O traficante de droga em causa diz agora que o dinheiro a que se refere não se destinava a nenhum suborno mas sim ao pagamento de serviços prestados por um bruxo guineense. Nas escutas, divulgadas pela SÁBADO, o homem é apanhado a dizer à namorada que Ivo Rosa, o juiz do Tribunal Central, ia receber mil euros "para fazer um trabalhinho" no seu processo.



Esta é a versão de Filipe Agostinho. No entanto, o Ministério Público decidiu encarar a escuta como suspeita de corrupção, já que acabou por enviá-la ao Tribunal da relação, que está a analisar o caso. Tal como o Conselho Superior da Magistratura já anunciou que vai averiguar as suspeitas que recaem sobre o juiz Ivo Rosa. À SÁBADO, o magistrado negou ter recebido qualquer quantia e garantiu: "Não percebo qual é o objetivo disto".



Filipe Agostinho, que está em prisão preventiva, sujeito a vigilância eletrónica, contou esta sexta-feira à noite, em entrevista à SIC, que as mensagens trocadas com familiares sobre o nome do juiz foram mal entendidas. "É uma absoluta mentira, jamais tentar corromper um juiz. Pedi à minha namorada que passasse o nome à minha mãe, para ela dar ao meu irmão", explica, adiantando que o nome do juiz seria necessário para os rituais a serem feitos pelo ajudante espiritual da Guiné.