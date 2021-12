Caos na mudança do Ticão

O tribunal dos poderosos está em ebulição. Há funcionários a dizerem querem sair porque as novas instalações, no Campus de Justiça, não têm sequer espaço para cadeiras, secretárias e armários.

A confusão instalou-se no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) durante a mudança que está a ser feita das instalações da sede da Polícia Judiciária (PJ) para o Campus de Justiça, em Lisboa. "Tem sido um verdadeiro caos e um calvário que já está a ser sentido pelos funcionários judiciais", afirma uma fonte judicial que solicita o anonimato, mas que está envolvida na mudança que deverá concretizar-se totalmente até 4 de janeiro do próximo ano fruto da fusão do TIC de Lisboa no Ticão.