Incêndio em fábrica de bicicletas em Sangalhos dominado durante a madrugada

O incêndio na fábrica de bicicletas Esmaltina, em Sangalhos, concelho de Anadia, foi dado como dominado às 03:28, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.





Apesar dos esforços de cerca de uma centena de operacionais, as chamas consumiram "o pavilhão principal" da fábrica, acrescentou a mesma fonte.O alerta foi dado às 23:19 de quarta-feira, de acordo com a informação disponibilizada no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).A Esmaltina é uma das mais antigas empresas de bicicletas do país.Fundada em 1970, possui um volume de faturação de cerca de 10 milhões de euros e emprega atualmente pouco mais de 50 pessoas. Produz cerca de 200 mil veículos por ano, sobretudo para o mercado ibérico."A Esmaltina já produziu mais de três milhões de bicicletas para os seus clientes na Europa, África e América do Sul", lê-se no 'site' da empresa.