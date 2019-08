O crime que originou os protestos em Hong Kong

A 8 de fevereiro de 2018, um casal viajou de Hong Kong até ao Taiwan, para umas férias de nove dias na capital, Taipei. Mas, a 17 de fevereiro, apenas um regressou. Chan Tong-kai, de 20 anos, matou a namorada, Poon Hiu-wing, durante a viagem e voltou a Hong Kong como se nada tivesse acontecido.

O corpo da mulher, que estava grávida na altura do homicídio, foi encontrado dentro de uma mala de viagem. Um mês depois, o namorado admitiu ter cometido o crime mas o caso ficou numa encruzilhada: o crime foi cometido em Taiwan, por isso este não pode ser julgado em Hong Kong; mas também não pode ser extraditado para Taiwan para ser julgado no país, por não existir um acordo que permita a extradição, dadas as más relações entre Taiwan e China.

No fim, Chan Tong-kai foi sentenciado a 29 meses de prisão por um crime menor, ter roubado dinheiro da namorada morta. Mas a pena pode ser reduzida e o jovem pode ser libertado já no próximo mês de outubro.

O homicídio, que nunca chegou a julgamento, foi visto pela China como uma oportunidade para alterar a lei de extradição na região administrativa especial e furar o mote "um país, dois sistemas". Esta fórmula, introduzida em 1997 aquando da passagem da soberania do território do Reino Unido para o Japão, permite a Hong Kong ter um "alto grau de autonomia" e um sistema político diferente do da República Popular da China.

Autoridades de Hong Kong reconheceram que o caso de Taiwan expôs brechas legais existentes que uma alteração à atual lei poderia fechar. Mas uma nova lei da extradição permitiria um problema maior: seria possível também uma extradição para a China continental no caso de crimes em solo estrangeiro, que levaria habitantes de Hong Kong para um sistema legal opaco e onde a pena de morte é legal.

A proposta do Governo foi, entretanto, suspensa, mas as manifestações nas ruas de Hong Kong generalizaram-se e denunciam agora aquilo que os manifestantes afirmam ser uma "erosão das liberdades" na antiga colónia britânica, enquanto apelam à demissão de Carrie Lam, a chefe do governo local, pró-Pequim e à eleição de um sucessor por sufrágio universal direto, e não nomeado pelo Governo central.

É que o Governo de Hong Kong, por se tratar de uma região semi-autónoma, é dividido, essencialmente, por partidos pró-democracia ou pró-China. Dos 70 lugares no Conselho Legislativo, apenas 40 são eleitos no país, com os restantes 30 a serem representações das várias indústrias económicas – como a indústria da construção, da energia, farmacêutica, etc. - em Hong Kong, a maioria delas pró-China.

E existe um problema por detrás das manifestações nas ruas de Hong Kong que é muito maior que uma simples lei de extradição: quando o princípio "Um País, Dois Sistemas" foi introduzido pela China, vinha com data de validade. O sistema implementado através da Lei Básica de Hong Kong, semelhante ao aplicado em Macau, expira em 2047, 50 anos depois da passagem de soberania da região.