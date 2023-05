Metro de Lisboa: Suspensas greves parciais de maio

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Metropolitano de Lisboa informou esta quarta-feira que as greves parciais agendadas para os dias 18, 23 e 30 de maio foram suspensas.







Isto, "após um esforço de diálogo muito significativo efetuado quer pelo Metropolitano de Lisboa, quer pelas associações sindicais, pelo que o serviço de exploração far-se-á com a normalidade habitual, ou seja, abertura às 06h30", segundo pode ler-se no comunicado enviado às redações.O Metro de Lisboa garante ainda que se "mantém disponível para prosseguir a negociação construtiva sobre as diversas matérias do acordo de empresa vigente, na procura de soluções conjuntas de melhoria das condições de trabalho e de remuneração no metropolitano de lisboa".