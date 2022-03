Joaquim Vieira: 'Mário Soares ligou-me, furioso, por eu ter falado das amantes dele no livro'

O jornalista entrevistou Mário Soares 16 vezes para escrever a biografia, que vai ser reeditada e distribuída gratuitamente com a SÁBADO. O histórico líder do PS não quis ler o resultado, devido a alguns temas polémicos, como as suas relações extraconjugais e as confusões com os socialistas em Macau.

Joaquim Vieira chegou com o tempo contado, porque dali a menos de 1h30 ia entrar em direto no site da revista Economist para falar sobre a guerra na Ucrânia. Ainda não tinha almoçado, mas não gostou de nada do que viu ao balcão do pequeno restaurante onde nos encontrámos, em Campo de Ourique (o bairro lisboeta onde vive), e por isso ficou-se por uma água. Sentado na esplanada, só de blusão e camisa, apesar da aragem fresca, o jornalista e investigador, de 71 anos, falou sobre a biografia de Mário Soares (Mário Soares, uma Vida), publicada pela primeira vez em 2013 e que vai ser distribuída gratuitamente com a SÁBADO a partir de 31 de março, numa versão revista e aumentada (são quatro volumes, num total de 1000 páginas, mais 250 do que na anterior edição).