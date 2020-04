93% das mortes por covid-19 em Portugal ocorreram em hospitais

As declarações foram feitas na habitual conferência de imprensa após a divulgação do b

oletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde.

"Independentemente do local de ocorrência do óbito, esse óbito é registado", assegurou Graça Freitas, acrescentando que os certificados de óbito são eletrónicos e, como tal, é fácil ter acesso aos mesmos. "Não estamos a deixar escapar ninguém cujo médico tenha escrito a palavra ‘covid’ no certificado de óbito", afiançou, explicando que, em Portugal, se vai mais longe que em outros países e são contadas as mortes com covid-19 mesmo que a infeção "não seja a razão final".









Portugal regista 973 mortos associados à covid-19 , mais 25 do que os números revelados na véspera. O boletim epidemiológico indica ainda um total de 24505 infetados pelo novo coronavírus , mais 183 casos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 215 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 840 mil doentes foram considerados curados. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.









Segundo Graça Freitas, num ano normal, sem uma crise sanitária provocada pelo novo coronavírus,