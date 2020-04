Covid-19: Portugal com 25 mortos e 183 casos em 24 horas

Portugal regista, esta quarta-feira, 973 mortos associados à

, mais 25 do que os números revelados na véspera.

O boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde indica ainda um total de 24.505 infetados pelo





Registam-se 1.470 pessoas recuperadas. Quanto aos internados, há 980 - mais 44 pessoas. Em unidades de cuidados intensivos, estão hospitalizadas 169 infetados.



Em Lisboa, verificam-se 1.447 infetados. Em Gaia, são 1.322. Segue-se o Porto, com 1.187 casos confirmados.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 215 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 840 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.