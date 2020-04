oletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde. "Estamos conscientes que não podemos descurar uma segunda vaga. Estamos a capacitar o Serviço Nacional de Saúde, através de um calendário que em altura oportuna será anunciado. Em paralelo, sabemos que há outras organizações que nos vão ajudar nesse aumento de capacitação so SNS. Não queremos estar desprevinidos numa segunda vaga", assegurou o governante.



A ideia foi completada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que recordou que se vai manter o que se tem feito desde o início da pandemia, um controlo semanal dos números. "Vamos ter que monitorizar muito bem o desconfinamento", reforçou.



Portugal regista 973 mortos associados à covid-19 , mais 25 do que os números revelados na véspera. O boletim epidemiológico indica ainda um total de 24505 infetados pelo novo coronavírus , mais 183 casos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 215 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 840 mil doentes foram considerados curados. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

