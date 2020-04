Estamos sempre a tentar melhorar os processos", acrescentando que o Governo tentou tornar o acesso ao "lay-off simplificado um processo não burocrático". Explicou ainda que foram criados mecanismos para ajudar os necessitados.

A ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho , revelou que o Governo e os parceiros sociais chegaram a um "acordo genérico" sobre a segurança relativamente à pandemia nos locais de trabalho durante a reabertura. "A nossa preocupação é que esta retoma seja feita em condições de segurança e confiança", informou a governante à saída da reunião que aconteceu esta quarta-feira."Estamos a trabalhar num documento comum de orientações globais sobre a segurança e saúde no trabalho", explicou Ana Mendes Godinho, acrescentando que a reunião serviu para esclarecimento de dúvidas sobre as medidas que terão de ser implementadas e que resultou no acordo sobre as condições para a retoma. No entanto, a governante recusou-se a entrar em detalhes sobre as condições de segurança a virem a ser adoptadas, como por exemplo, se será obrigatório o uso de máscaras e luvas de forma generalizada. A única indicação revelada é que é mandatório manter o distanciamento social.Sobre a confiança dos portugueses na utilização dos serviços e a adoção da utilização mandatória de máscaras, Ana Mendes Godinho explica que os riscos ainda estão a ser avaliados e as normas serão tomadas de acordo com o que foi divulgados pela Organização Internacional do Trabalho.A ministra informou ainda que já foram "mobilizados vários inspetores para reforço da equipa da Autoridade para as Condições do Trabalho ( ACT )" para fiscalizar as condições de segurança. Foram chamados para campo estagiários e aqueles que estavam a terminar a fase de concurso público. Já houve, até ao momento, ações em mais de 1800 empresas, abrangendo 58 mil trabalhadores, explicou Ana Mendes Godinho.Relativamente às queixas de que os processos de acesso aos apoios são demasiado burocráticos, a ministra afimrou: "