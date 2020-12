Pelo menos 540 veados, gamos e javalis foram mortos na quinta da Torre Bela, em Aveiras de Cima, Azambuja, durante uma montaria feita por 16 caçadores. A morte das centenas de animais foi divulgada pelo jornal Fundamental . A quinta da Torre Bela é murada, pelo que os animais não conseguiam fugir, e no local está prevista a construção de uma central fotovoltaica. O PAN e a concelhia do PS exigem explicações.Segundo o Fundamental, não houve autorizações dadas para esta caçada e a autarquia desconhecia o sucedido, só se tendo apercebido através de publicações nas redes sociais.Ao jornal O Mirante, os responsáveis da herdade dizem não ter conhecimento da acção . A mesma fonte adianta que a montaria foi organizada pelo Hunting Spain Portugal. Acontactou a empresa e aguarda resposta.É na herdade da Torre Bela que será criada uma central de painéis fotovoltaicos, a explorar pelas empresas Neoen (através da CSRTB) e AuraPower. Acontactou as empresas e aguarda respostas. O estudo de avaliação do impacto ambiental encontra-se em fase de consulta pública até 21 de janeiro.No Facebook, o PAN condenou a morte dos animais. "Matar por regozijo e desporto é desumano. (...) Ninguém sabe com exatidão qual é o estado de conservação das populações de espécies classificadas como cinegéticas. Os dados existentes resultam da contabilização dos animais mortos e não do número efetivo. A realização de censos é fundamental, no entanto a proposta do PAN para o Governo assegurar a realização de censos e monitorização das espécies sujeitas a exploração cinegética foi rejeitada pelos partidos de sempre: PSD, PS, CDS-PP, PCP.""O PAN pretende saber o que levou à autorização desta montaria, numa zona de grande sensibilidade ecológica, envolta em polémica, onde inclusivamente está prevista a instalação de uma central fotovoltaica com 775 hectares e cujo Estudo de Impacte Ambiental (EIA) encontra-se em fase de consulta pública até 20 de janeiro de 2021", lê-se na publicação do partido. "Iremos questionar logo pela manhã [de segunda-feira] as entidades competentes, nomeadamente o ICNF e Governo, e exigir responsabilidades."Ao jornal Fundamental, o vice-presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, considerou a montaria "um massacre, um crime ambiental e de um ataque violento à nossa fauna e natureza"."Este crime ambiental aconteceu no nosso concelho, o que nos deixa ainda mais revoltados porque aconteceu na propriedade da Torre Bela, que ainda que seja privada está sujeita a regras e não pode valer tudo", afirmou. "Estamos totalmente contra este abate, que iremos denunciar ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, e notificaremos o Governo Central para que verifiquem a legalidade deste ato atroz."