Uma deputada socialista questionou, hoje, se a RTP "dá cobertura" à alegada pretensão de um seu jornalista em candidatar-se à presidência da Câmara Municipal de Penacova.Contactado pela, o jornalista visado, Álvaro Coimbra, declinou responder a qualquer pergunta.Raquel Ferreira, que também interpelou a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, perguntou ao Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal se Álvaro Coimbra, caso venha a ser candidato a autarca, "conta com a cobertura da RTP, escudando-se numa posição de dissimulação laboral para auferir vencimento enquanto prepara a candidatura partidária" (PSD)."Foi, ou não, a RTP conivente" com a hipotética "estratégia do funcionário em preparar a sua candidatura, sendo, simultaneamente, jornalista da estação pública", interroga a parlamentar. "Há quanto tempo fez o jornalista o seu pedido para mudar de funções e, se tal aconteceu premeditadamente, se foram ponderadas as motivações", acrescenta.No pressuposto de que o jornalista irá transitar da Redacção da Rádio e Televisão de Portugal em Coimbra para "outro sector" da empresa, o de programação internacional, Raquel Ferreira questiona se "a transição" de Álvaro Coimbra está "circunscrita a um período que acomoda o interesse partidário na sua candidatura autárquica"."Tendo o referido pedido de mobilidade sido efectuado por cerca de 10 meses e coincidindo o fim desse prazo com as eleições autárquicas de 2021, se não for eleito para presidir à Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra será reintegrado na Redacção como jornalista?", indaga a deputada socialista à Assembleia da República.O jornalista, que preside à Casa do Povo de Penacova, é tido como potencial candidato a presidente daquele Município do distrito de Coimbra numa conjuntura em que o líder camarário cessante, Humberto Oliveira (PS), está impedido de ser reconduzido devido a limitação do número de mandatos consecutivos.Neste contexto, o anterior líder distrital do PS/Coimbra e presidente da Assembleia Municipal de Penacova, Pedro Coimbra, surge como potencial candidato socialista à autarquia.