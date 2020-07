40% dos restaurantes em risco de falência devido à pandemia da Covid-19

Quase 40% das empresas de restauração e bebidas ponderam avançar para a insolvência, na sequência da crise causada pela Covid-19, revela um inquérito da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) divulgado esta sexta-feira. O setor do alojamento, restauração e bebidas emprega cerca de 260 mil pessoas, segundo dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, pelo que, na mesma proporção das empresas envolvidas, podem estar em risco até 100 mil empregos.