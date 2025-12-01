Sábado – Pense por si

Portugal

Governo rejeita que alterações à lei laboral facilitem despedimentos

Lusa 14:45
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

Maria do Rosário Palma Ramalho criticou também o que disse ser a índole da greve geral convocada para 11 de dezembro, uma quinta-feira.

A ministra do Trabalhou garantiu esta segunda-feira que “nenhuma das alterações” à legislação laboral que constam da proposta do Governo facilitará os despedimentos e disse que as pessoas estão “cansadas de greves por razões políticas”.

Maria Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho
Maria Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho João Cortesão/MediaLivre

Questionada sobre as acusações feitas pela União Geral de Trabalhadores (UGT), de que proposta do executivo facilitará os despedimentos, Maria do Rosário Palma Ramalho respondeu “nenhuma das alterações em cima da mesa” tornará “os despedimentos mais fáceis, nem menos difíceis”.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social falava aos jornalistas em Bruxelas, no âmbito de uma reunião ministerial na capital belga, que acolhe as principais instituições da União Europeia.

A governante acrescentou que não houve mais reuniões com a UGT: “Não voltámos a falar com a UGT […], está mais focada na preparação dessa greve.”

Maria do Rosário Palma Ramalho criticou também o que disse ser a índole da greve geral convocada para 11 de dezembro, uma quinta-feira.

“Já estamos todos um bocadinho cansados de greves por razões políticas”, comentou, rejeitando que a proposta do Governo seja fechada e que não possa acolher contributos de todos os parceiros sociais, incluindo a central sindical.

“Todas as soluções que estão propostas são propostas […], há, com certeza, como sempre houve, um caminho para nos encontrarmos, com compromissos de parte a parte”, sustentou.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Legislação laboral Greve Política Maria do Rosário Palma Ramalho Segurança Social Unión General de Trabajadores União Europeia Bruxelas
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Governo rejeita que alterações à lei laboral facilitem despedimentos