UGT vê condições para "discutir tudo" e trabalhar num acordo depois da greve geral

Negócios 17:25
Reunião com o primeiro-ministro foi importante para "desanuviar o ambiente pesado que havia nas negociações", disse Mário Mourão, que vê agora disponibilidade do Governo para "discutir tudo". UGT avança para a greve geral

No final de uma reunião "bastante produtiva" com o primeiro-ministro e a ministra do Trabalho, o secretário-geral da UGT vê disponibilidade do Governo para "discutir tudo" sobre a proposta de alterações ao Código do Trabalho.

Reunião com figuras políticas em ambiente formal
Filipe Amorim / Lusa

Em declarações aos jornalistas, no final do encontro que durou mais de uma hora, em São Bento, o secretário-geral da UGT confirmou a intenção de avançar para a greve geral de dia 11 de dezembro e para ver, depois, se "há ou não margem para um acordo".

A reunião "foi importante para desanuviar o ambiente pesado que havia nas negociações", afirmou, aos jornalistas. 

