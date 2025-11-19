Sábado – Pense por si

Portugal

PSP realiza operação de prevenção criminal na cidade de Lisboa

Lusa 08:06
As mais lidas

“Esta operação foi motivada pelas diversas ocorrências com utilização de armas verificadas naqueles locais”, adiantou a PSP em comunicado.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP está a realizar esta quarta-feira uma operação de prevenção criminal e estão a ser feitas buscas na zona da Alta de Lisboa e na Ameixoeira, informou aquela força de segurança.

PSP realiza operação de prevenção criminal em Lisboa após ocorrências com armas
PSP realiza operação de prevenção criminal em Lisboa após ocorrências com armas Lusa

“Esta operação foi motivada pelas diversas ocorrências com utilização de armas verificadas naqueles locais”, adiantou a PSP em comunicado, enviado pelas 07:40.

Segundo a PSP, a operação irá continuar a decorrer nas próximas horas, pelo que o acesso a estas locais se encontra fortemente condicionado.

No terreno encontram-se as valências de investigação criminal, equipas de ordem pública e ainda a Unidade Especial de Polícia.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Investigação (criminal) Polícia Lisboa Polícia de Segurança Pública
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

Carlos Torres
Carlos Torres

Os portugueses que não voltaram

Com a fuga de Angola, há 50 anos, muitos portugueses voltaram para cá. Mas também houve quem preferisse começar uma nova vida noutros países, do Canadá à Austrália. E ainda: conversa com o chef José Avillez; reportagem numa fábrica de oxigénio.

Menu shortcuts

PSP realiza operação de prevenção criminal na cidade de Lisboa