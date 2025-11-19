PSP realiza operação de prevenção criminal na cidade de Lisboa

“Esta operação foi motivada pelas diversas ocorrências com utilização de armas verificadas naqueles locais”, adiantou a PSP em comunicado.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP está a realizar esta quarta-feira uma operação de prevenção criminal e estão a ser feitas buscas na zona da Alta de Lisboa e na Ameixoeira, informou aquela força de segurança.



PSP realiza operação de prevenção criminal em Lisboa após ocorrências com armas Lusa

“Esta operação foi motivada pelas diversas ocorrências com utilização de armas verificadas naqueles locais”, adiantou a PSP em comunicado, enviado pelas 07:40.

Segundo a PSP, a operação irá continuar a decorrer nas próximas horas, pelo que o acesso a estas locais se encontra fortemente condicionado.

No terreno encontram-se as valências de investigação criminal, equipas de ordem pública e ainda a Unidade Especial de Polícia.