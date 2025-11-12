Sábado – Pense por si

Portugal

Operação musculada: PSP reforça policiamento em bairros do Porto conotados com tráfico de droga

Correio da Manhã 09:58
Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
As mais lidas

Ação policial visa bairros Doutor Nuno Pinheiro Torres e Pasteleira

A PSP do Porto vai reforçar a partir desta quarta-feira o policiamento nos bairros Doutor Nuno Pinheiro Torres e Pasteleira em consequência das várias detenções ocorridas nos últimos meses naqueles locais. No passado domingo, agentes da PSP tentaram deter um homem em Pinheiro Torres, mas foram impedidos por moradores do bairro. Terão até existido agressões aos elementos desta força de segurança.

PSP no bairro da Pasteleira
PSP no bairro da Pasteleira

O policiamento mais intensivo vai manter-se "por tempo indeterminado", revela ao CM fonte policial. Os dois bairros visados estão já conotados com tráfico e consumo de droga. 

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Drogas Tráfico de droga Polícia de Segurança Pública Porto
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Operação musculada: PSP reforça policiamento em bairros do Porto conotados com tráfico de droga