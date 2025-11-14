Sábado – Pense por si

Portugal

PSP desmantela rede que se dedicava ao tráfico de droga através de aplicações informáticas

Lusa 10:32
Utilizava falsos estafetas de plataformas para a distribuição, em Lisboa.

A PSP desmantelou na terça-feira, em Lisboa, uma rede que se dedicava ao tráfico droga através de aplicações informáticas e utilizava falsos estafetas de plataformas para a distribuição, informou esta sexta-feira aquela força de segurança.

Investigação da PSP durava há vários meses
Investigação da PSP durava há vários meses Lusa

No âmbito da investigação, que já durava há vários meses, foram detidos cinco homens e uma mulher, com idades entre os 30 e os 36 anos, informou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), em comunicado.

"Os arguidos, com conhecimentos avançados, desenvolviam aplicativos que potenciavam a venda de várias tipologias de droga, previsão de local de entrega e formas de pagamento digitais com o claro objetivo de se furtar à atividade das polícias", é referido na nota.

De acordo com a PSP, a distribuição das encomendas era depois efetuada por um conjunto de pessoas que se faziam passar por estafetas de plataformas de distribuição implementadas na cidade de Lisboa.

A PSP realizou uma operação na Área Metropolitana de Lisboa, dando cumprimento a sete buscas domiciliárias, tendo sido apreendidas 8.944 doses individuais de haxixe, 5.490 doses de cocaína, 2.500 de liamba e 4.460 de MDMA.

Foram igualmente apreendidas 307 gramas de cogumelos alucinogénios, 1,5 quilogramas de produtos de mistura química e 1.540 euros em numerário.

Após serem presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, foi aplicada a medida de prisão preventiva a quatros dos arguidos e apresentações periódicas aos outros dois.

Investigação
