PSP desmantela rede que se dedicava ao tráfico de droga através de aplicações informáticas

Utilizava falsos estafetas de plataformas para a distribuição, em Lisboa.
A PSP desmantelou na terça-feira, em Lisboa, uma rede que se dedicava ao tráfico droga através de aplicações informáticas e utilizava falsos estafetas de plataformas para a distribuição, informou esta sexta-feira aquela força de segurança.
Investigação da PSP durava há vários meses Lusa
No âmbito da investigação, que já durava há vários meses, foram detidos cinco homens e uma mulher, com idades entre os 30 e os 36 anos, informou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), em comunicado.
"Os arguidos, com conhecimentos avançados, desenvolviam aplicativos que potenciavam a venda de várias tipologias de droga, previsão de local de entrega e formas de pagamento digitais com o claro objetivo de se furtar à atividade das polícias", é referido na nota.
De acordo com a PSP, a distribuição das encomendas era depois efetuada por um conjunto de pessoas que se faziam passar por estafetas de plataformas de distribuição implementadas na cidade de Lisboa.
A PSP realizou uma operação na Área Metropolitana de Lisboa, dando cumprimento a sete buscas domiciliárias, tendo sido apreendidas 8.944 doses individuais de haxixe, 5.490 doses de cocaína, 2.500 de liamba e 4.460 de MDMA.
Foram igualmente apreendidas 307 gramas de cogumelos alucinogénios, 1,5 quilogramas de produtos de mistura química e 1.540 euros em numerário.
Após serem presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, foi aplicada a medida de prisão preventiva a quatros dos arguidos e apresentações periódicas aos outros dois.
