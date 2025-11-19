Sábado – Pense por si

Portugal

Ex-gestor Fernando Pinto no centro das suspeitas na TAP

Correio da Manhã 08:34
As mais lidas

O antigo administrador é suspeito de beneficiar consórcio que comprou a TAP, em 2015, e de receber dois milhões de euros. Judiciária foi à casa do ex-presidente da Parpública.

Fernando Pinto, antigo administrador da TAP, é um dos principais alvos da investigação do Ministério Público sobre a privatização da TAP, em 2015. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) suspeita que o ex-gestor da companhia aérea portuguesa recebeu mais de dois milhões de euros após a privatização, sendo que antes, enquanto presidente da TAP, terá tomado decisões que favoreceram o consórcio Atlantic Gateway de David Neeleman e Humberto Pedrosa.

Fernando Pinto é um dos alvos da investigação
Fernando Pinto é um dos alvos da investigação Miguel Baltazar/Jornal de Negócios

Leia mais no .

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Privatização Fernando Pinto Atlantic
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

Carlos Torres
Carlos Torres

Os portugueses que não voltaram

Com a fuga de Angola, há 50 anos, muitos portugueses voltaram para cá. Mas também houve quem preferisse começar uma nova vida noutros países, do Canadá à Austrália. E ainda: conversa com o chef José Avillez; reportagem numa fábrica de oxigénio.

Menu shortcuts

Ex-gestor Fernando Pinto no centro das suspeitas na TAP