Autoestrada A1 cortada antes de Santa Iria no sentido sul-norte após despiste de pesado

Há longas filas no local.

Edição de 18 a 24 de novembro

A Autoestrada do Norte (A1) estava às 06:20 interrompida ao trânsito no sentido sul-norte, antes da saída para Santa Iria, no distrito de Lisboa, após despiste de um veículo pesado, disse à Lusa fonte da GNR.



Acidente na A1 está a causar longas filas

O motorista do camião sofreu ferimentos ligeiros, indicou a fonte da Guarda Nacional Republicana.

"Um veículo pesado, que seguia no sentido norte-sul, despistou-se ao quilómetro 5,7, galgou o separador central e passou para o sentido sul-norte, que se encontra interrompido, causando um ferido ligeiro, o motorista do camião", indicou fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, no sentido norte-sul o trânsito faz-se apenas pela via da direita, encontrando-se as outras duas também fechadas, o que está a causar longas filas à passagem pelo local.

O alerta para o acidente foi dado às 03:18 de hoje e às 06:20 estavam no local 26 operacionais, com o apoio de oito veículos.

A A1 liga Lisboa com o Porto.