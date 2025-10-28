Sábado – Pense por si

Portugal

Portugal regista pior posição de sempre no ranking de Estado de Direito

Diogo Barreto
Diogo Barreto 16:44
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de outubro
As mais lidas

Relatório da World Justice Project sobre o Estado de Direito revela que Portugal acompanha queda global no que diz respeito à qualidade da sua democracia.

Portugal está entre os países que registaram uma redução das liberdades cívicas em 2024, revela o Índice do Estado de Direito 2025, divulgado esta terça-feira pelo World Justice Project (WJP). O País ocupa a 29.ª posição entre 143 países em todo o mundo que foram avaliados, caindo um lugar em relação ao ano anterior. O relatório refere que se registou um declínio na liberdade de opinião e de expressão e na participação cívica. Este é o pior resultado nacional de sempre.

Lisboa regista queda em ranking sobre Estado de Direito
Lisboa regista queda em ranking sobre Estado de Direito João Cortesão

A edição deste ano ressalva que a regressão no Índice de Estado de Direito acompanha a tendência da expansão do autoritarismo a nível global.

De acordo com o relatório, que analisa oito parâmetros num total de 142 países, Portugal registou um quociente global de 0,67 (numa escala entre 0 e 1), face aos 0,68 do ano passado.  Nos oito parâmetros de análise, Portugal está sempre acima da média global, mas fica quase sempre aquém da média regional. A exceção é o primeiro fator, dedicado à vinculação dos governos à lei e aos meios que existem para limitação e responsabilização dos governantes, no qual Portugal está acima da média mundial e regional.

Em fatores como ausência de corrupção, Portugal teve um resultado de 0,71, na transparência governamental tem um dos resultados mais baixos (0,61), bem como na força dos organismos reguladores (0,60) e na avaliação da justiça criminal (0,57 pontos).

No relatório é referido como o declínio da independência judicial e a redução do espaço cívico sinalizam um risco acrescido para a democracia em todo o mundo e que, de forma global, o Estado de Direito tem vindo a perder espaço nas sociedades, incluindo Portugal. De acordo com o World Justice Project, 68% dos países registaram uma diminuição no seu Estado de direito em 2025, comparativamente com os 57% registados no ano anterior.

A pontuação geral de Portugal em matéria de Estado de direito diminuiu menos de 1% no Índice deste ano. O país ocupa a 29.ª posição entre 143 países em todo o mundo e 21.ª posição entre os 31 países da União Europeia, da Associação Europeia de Comércio Livre e da América do Norte.

O país com melhor desempenho na região europeia é a Dinamarca (1.º lugar entre 143 países a nível mundial), seguida da Noruega e da Finlândia. Os três países com as pontuações mais baixas na região são a Grécia, a Bulgária e a Hungria (79.º lugar a nível mundial). A Rússia lidera a regressão do Estado de direito com o declínio mais significativo dos últimos anos.

O WJP refere que o principal motivo para a regressão do Estado de Direito é a expansão das tendências autoritárias, com "declínios profundos nos fatores que medem as Restrições aos Poderes do Governo, o Governo Aberto e os Direitos Fundamentais" (parâmetros usados na medição). A integridade do sistema de pesos e contrapesos também foi seriamente enfraquecida em vários países, incluindo Portugal.

O relatório afirma que Portugal registou uma redução das liberdades cívicas dos seus cidadãos, incluindo o que diz respeito liberdade de opinião e expressão e a liberdade de reunião e associação.

O Índice afirma ainda que os poderes judiciais estão a perder terreno para a interferência excessiva dos governos, com o aumento da interferência política nos sistemas judiciais. De forma mais abrangente, a justiça civil enfraqueceu em 68% dos países, incluindo Portugal. Este declínio reflete atrasos mais prolongados, alternativas menos eficazes aos tribunais (como a mediação) e maior interferência governamental.

Os indicadores que medem se o poder judicial limita o poder executivo e se a justiça civil e criminal estão livres de influências governamentais indevidas diminuíram em dois terços dos países, incluindo Portugal.

O Índice de Estado de Direito do World Justice Project é criado a partir de inquéritos a especialistas e a famílias para medir o Estado de Direito em 143 países e jurisdições, cobrindo 95% da população mundial. O Índice baseia-se em mais de 215.000 inquéritos a famílias e 4.100 inquéritos a profissionais e especialistas do direito para medir como o Estado de direito é vivido e percecionado em todo o mundo. É publicado desde 2009.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Censura e liberdade de expressão Política Crime lei e justiça Justiça Portugal World Justice Project Associação Europeia de Comércio Livre União Europeia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Portugal regista pior posição de sempre no ranking de Estado de Direito