O homem que transformou palavras em justiça e justiça em palavras

Partiu Álvaro Laborinho Lúcio.

Partiu o homem que deu palavras à justiça, e deu justiça às palavras. Magistrado, escritor, pensador, homem de Estado e humanista — foi, acima de tudo, um semeador de esperança num terreno que tantas vezes parece árido.

Quero manifestar o meu profundo pesar pela perda de uma figura ímpar da justiça portuguesa, cujo legado ultrapassa cargos e funções, porque se encontra gravado na forma como pensou, viveu e ensinou o sentido da justiça.

Homem de pensamento e de ação, Laborinho Lúcio acreditava que “a justiça é um verbo no futuro”, lembrando-nos de que a sua construção é um caminho inacabado, feito de coragem, reflexão e esperança. Insistia que o Direito devia servir “as pessoas e não o contrário”, porque só uma justiça humanizada poderia sustentar uma sociedade verdadeiramente livre.

O seu percurso foi notável. Magistrado exemplar, serviu como Juiz de Direito, Procurador da República, Procurador-Geral Adjunto, diretor do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), Ministro da Justiça, Ministro da República para os Açores e juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Em cada uma destas funções, deixou uma marca de sabedoria e integridade que ainda hoje inspira gerações.

No CEJ, foi mestre generoso e visionário. Pensava “fora da caixa” e incutia nos auditores a ideia de que a aplicação da lei não bastava se o coração não participasse do julgamento. Para ele, o conhecimento era inseparável da empatia. Acreditava num Direito com alma, que escutasse, compreendesse e transformasse.

Mas Laborinho Lúcio foi também um escritor sensível e profundo, que levou a reflexão jurídica e humana ao espaço da literatura. Em obras como O Chamador, O Homem que Escrevia Azulejos, As sombras de uma azinheira ou Beco da Liberdade, cruzou a lucidez do jurista com a sensibilidade do poeta, procurou, em palavras tranquilas e firmes, construir pontes entre o pensamento e a vida, entre a lei e a cultura, entre o dever e o sonho. Em cada página, convidava-nos a olhar o outro, a não desistir da bondade, a lutar por uma justiça que não se mede em sentenças, mas em gestos e consciências despertas.

Foi pioneiro na defesa dos mais vulneráveis — primeiro sócio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e membro da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica — e em tudo deixou o mesmo traço luminoso: o de quem acredita que a empatia é também uma forma de justiça.

Partiu um dos melhores.

Deixou-nos um legado de inteligência, humildade e esperança.

Cumpre prestar-lhe sentida homenagem, agradecendo-lhe o exemplo e o caminho que nos deixa.

Que a sua memória continue a inspirar todos os que acreditam que a justiça, mais do que uma instituição, é uma forma de humanidade.