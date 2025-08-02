Maioria dos distritos das regiões Norte, Centro e Algarve em risco máximo de incêndio

O IPMA prevê para hoje céu geralmente limpo, com nebulosidade temporária no litoral oeste, e uma pequena subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e na região Sul.
A maioria dos distritos das regiões do Norte, Centro e Algarve estão hoje sob risco máximo de incêndio, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
ESTELA SILVA/LUSA
No norte e centro de Portugal continental, estão em risco máximo de incêndio quase todos os concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Santarém.
Os distritos de Coimbra e Portalegre também têm vários concelhos sob este alerta do IPMA.
No distrito de Faro, os concelhos de Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira estão igualmente com risco máximo de incêndio.
Apenas alguns municípios no litoral do país, nomeadamente nos distritos de Lisboa, Setúbal, Porto e Aveiro estão com risco moderado incêndio.
O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.
Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.
O vento soprará em geral fraco, por vezes forte de leste/nordeste nas terras altas das regiões Norte e Centro até início da manhã e no final do dia, soprando fraco a moderado quadrante oeste durante a tarde.
As temperaturas máximas previstas para hoje vão variar entre os 25 graus em Aveiro e os 40 em Évora.
O IPMA alertou na quinta-feira para o "episódio de tempo quente", previsto até quarta-feira em Portugal continental, que deverá ser "consideravelmente severo" pela duração e temperaturas máximas previstas, entre 36 e 44 graus Celsius.
Face a estas previsões, o IPMA já colocou todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, sob aviso laranja entre as 09:00 e as 18:00 de domingo, devido à "persistência de valores muito elevados de temperatura máxima".
