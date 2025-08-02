Sábado – Pense por si

Portugal

Maioria dos distritos das regiões Norte, Centro e Algarve em risco máximo de incêndio

Lusa 02 de agosto de 2025 às 10:45
As mais lidas

O IPMA prevê para hoje céu geralmente limpo, com nebulosidade temporária no litoral oeste, e uma pequena subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e na região Sul.

A maioria dos distritos das regiões do Norte, Centro e Algarve estão hoje sob risco máximo de incêndio, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

ESTELA SILVA/LUSA

No norte e centro de Portugal continental, estão em risco máximo de incêndio quase todos os concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Santarém.

Os distritos de Coimbra e Portalegre também têm vários concelhos sob este alerta do IPMA.

No distrito de Faro, os concelhos de Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira estão igualmente com risco máximo de incêndio.

Apenas alguns municípios no litoral do país, nomeadamente nos distritos de Lisboa, Setúbal, Porto e Aveiro estão com risco moderado incêndio.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje céu geralmente limpo, com nebulosidade temporária no litoral oeste, e uma pequena subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e na região Sul.

O vento soprará em geral fraco, por vezes forte de leste/nordeste nas terras altas das regiões Norte e Centro até início da manhã e no final do dia, soprando fraco a moderado quadrante oeste durante a tarde.

As temperaturas máximas previstas para hoje vão variar entre os 25 graus em Aveiro e os 40 em Évora.

O IPMA alertou na quinta-feira para o "episódio de tempo quente", previsto até quarta-feira em Portugal continental, que deverá ser "consideravelmente severo" pela duração e temperaturas máximas previstas, entre 36 e 44 graus Celsius.

Face a estas previsões, o IPMA já colocou todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, sob aviso laranja entre as 09:00 e as 18:00 de domingo, devido à "persistência de valores muito elevados de temperatura máxima".

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Instituto Português do Mar e da Atmosfera Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Maioria dos distritos das regiões Norte, Centro e Algarve em risco máximo de incêndio