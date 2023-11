Linha Azul do Metro de Lisboa interrompida por avaria na sinalização

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa estava às 07h35 interrompida devido a uma avaria na sinalização, segundo informação disponível na página da Internet da empresa.





A circulação na linha Azul está interrompida devido a uma "avaria na sinalização", não sendo para já possível prever a duração da interrupção, refere a empresa.O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.