Metro de Lisboa encerra mais cedo na noite de Natal

Em comunicado, a empresa justifica as alterações com a redução da procura habitualmente verificada na noite e no dia de Natal.Assim, o serviço vai encerrar às 22h00 do dia 24 de dezembro (domingo) e recomeçará a exploração às 08h00 do dia 25 (segunda-feira).O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato—Odivelas), Verde (Telheiras—Cais do Sodré), Azul (Reboleira—Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto—São Sebastião).Normalmente, o serviço funciona entre as 06h30 e as 1h00.