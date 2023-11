Reversão da subida do IUC aprovada sem votos contra

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Sem surpresas, o Parlamento aprovou esta segunda-feira a proposta do PS para reverter o agravamento do IUC para veículos ligeiros anteriores a 2007 e para os motociclos. Depois de muitas críticas quer à intenção do Governo, quer à intenção tida como "eleitoralista" de reverter esse agravamento, todos os partidos (à exceção do Livre, que se absteve) juntaram-se aos socialistas para fazer aprovar a medida.







A medida foi aprovada com votos favoráveis do PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda e PAN. O Livre, de Rui Tavares, foi o único a abster-se nesta votação. No entanto, todas as propostas apresentadas pela oposição no mesmo sentido foram chumbadas pela maioria socialista.O Governo defendeu até ao fim este agravamento previsto através da cobrança da componente ambiental para carros anteriores a 2007, mas vai mesmo cair. Esta proposta do Governo tornou-se num dos principais argumentos da oposição para criticar o Orçamento apresentado pelo Executivo, mas o Governo defendeu a medida até ao fim argumentando que esta era uma medida que não significava mais do que "dois euros por mês".Entretanto, o PS mudou de ideias e apresentou uma proposta de alteração ao OE para reverter a medida, defendendo que "não fazia sentido" no atual contexto.O assunto acendeu o debate da manhã desta segunda-feira com o PSD a caracterizar esta proposta de alteração como uma das maiores "cambalhotas orçamentais dos últimos anos". Os socialistas responderam que a direita ficou "sem discurso" e que, se a oposição considera que este é um OE eleitoralista, isso significa que é um bom orçamento.