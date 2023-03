Sporting encontra Juventus nos quartos de final da Liga Europa

No caso de conseguir eliminar a Juventus, o Sporting defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre Manchester United e Sevilha, com primeira mão em Alvalade, em 11 de maio, e segunda em Inglaterra ou Espanha, em 18 de maio.

O Sporting encontra os italianos da Juventus nos quartos de final da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio esta sexta-feira realizado em Nyon, na Suíça.







O 'onze' de Rúben Amorim joga o primeiro jogo em Turim, em 13 de abril, e o segundo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no dia 20 do mesmo mês.Os 'verde e brancos', vencedores da Taça das Taças em 1963/64, somam duas presenças nos 'quartos', que ultrapassaram em 2011/12, perante os ucranianos do Metalist Kharkiv, e nos quais 'tombaram' em 2017/18, face ao Atlético de Madrid.No caso de conseguir eliminar a Juventus, o Sporting defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre Manchester United e Sevilha, com primeira mão em Alvalade, em 11 de maio, e segunda em Inglaterra ou Espanha, em 18 de maio.A final da edição 2022/23 da Liga Europa está marcada para 31 de maio, na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria.