Luís Filipe Vieira apaga dívida de 160 milhões de euros com entrega de ações ao Novo Banco

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Luís Filipe Vieira vai entregar as ações da Promovalor ao Novo Banco (NB), para pagar a dívida do seu grupo económico em Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) no valor de 160 milhões de euros. Depois de um impasse nas negociações, Vieira e o NB estão agora a discutir a data em que o empresário entregará ao NB os títulos da Promovalor: as ações da empresa serão entregues ao NB antes de 31 de dezembro deste ano ou em setembro de 2023.







luis filipe vieira benfica

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Leia todo o artigo no Correio da Manhã