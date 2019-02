No Porto, a companhia vai contar com oito novas rotas -- Alicante (Espanha), Birmingham (Reino Unido), Bremen (Alemanha), Brive (França), Budapeste (Hungria), Málaga (Espanha), Toulouse (França) e Veneza Treviso (Itália), num total de 50 rotas.



Em faro, a transportadora aérea passa a ter 24 rotas, das quais três novas, para os aeroportos de Berlim (Alemanha), Bremen (Alemanha) e Londres Southend (Reino Unidos).



Na conferência de imprensa, hoje em Lisboa, o responsável pelas operações comerciais da companhia, David O'Brien, disse que a transportadora vai recorrer da decisão da autoridade da concorrência italiana de a multar em três milhões de euros pela cobrança aos clientes de suplemento de bagagem de mão sem o incluir na tarifa base.



"Vamos recorrer e os tribunais vão confirmar que a nossa política é a correta", disse, adiando que a companhia melhorou a pontualidade desde que começou a cobrar pela bagagem de mão que não cabe debaixo do assento.



David O'Brien falou ainda sobre o novo aeroporto do Montijo, para dizer que enquanto não for construído a companhia não cresce "tanto quanto podia" e apelar para que não demore mais de três anos a sua operacionalização.



O responsável alertou ainda para necessidade de uma análise do preço da portagem da ponte para o Montijo para os passageiros aéreos, aquando a operacionalização da infraestrutura aeroportuária complementar ao aeroporto em Lisboa.



Cerca de 60 milhões de passageiros de e para Portugal foram transportados pela companhia desde 2003, segundo dados da empresa.

