Os países foram analisados à luz de oito indicadores. Em que medida as diferenças entre sexos perante a Lei afetam as mulheres em viajar, começar um emprego, serem pagas, casar, ter filhos, gerir negócios, gerir bens e na pensão de reforma? Portugal conseguiu 100 pontos em quase todos os indicadores. Mas quanto a casar, foi avaliado com 80 pontos.



A parte do estudo acerca do casamento não revela pormenores acerca do caso português. A SÁBADO questionou o Banco Mundial e aguarda resposta.



No top geral, Portugal surge no 13.º lugar com 97.50 pontos num total de 100. Partilha a nota com Áustria, Canadá, Estónia, Finlândia, Grécia, Irlanda, e Espanha. Este último teve pior pontuação no indicador Ter Filhos. Irlanda conseguiu 80 pontos no mesmo.



O Banco Mundial assinala ainda que, a par de outros países, nos últimos dez anos Portugal "introduziu a licença parental paga, disponível para cada pai tomar conta de uma criança".



O estudo revela que só em seis países, Bélgica, Dinamarca, França, Letónia, Luxemburgo e Suécia, é que as mulheres têm direitos perante a Lei iguais em todas as áreas. Há uma década, nenhum país podia ter este título. "As economias que conduziram as reformas experienciaram aumentos maiores na percentagem de mulheres trabalhadoras, o que levou ao empoderamento económico das mulheres", frisa o Banco Mundial.



Mulheres discriminadas no casamento

No documento o Banco Mundial não indica o que levou à atribuição da nota 80 a Portugal, no indicador Casar. Contudo, a lei portuguesa trata homens e mulheres de forma diferente após o divórcio. Se o homem pode voltar a casar passados 180 dias, as mulheres só o podem fazer 300 dias depois.



Há uma possibilidade de redução, para 180 dias, mas só caso a mulher apresente um atestado médico que comprove que não está grávida. A 30 de janeiro, uma proposta do PS, Bloco de Esquerda e PAN para acabar com este prazo, introduzido no Código Civil em 1966, foi discutida na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucional.

A Lei trata os homens e as mulheres igualmente no que respeita ao emprego? O Banco Mundial procurou responder a esta questão e concluiu que sim, mas só em seis países entre os 187 analisados. Portugal ficou em 13.º lugar e poderia ter tido uma avaliação perfeita – se não houvesse discriminação legal entre homens e mulheres no que toca ao casamento.No estudo Mulheres, Negócios e a Lei 2019: Uma Década de Reformas , concluiu-se nos países analisados o sexo feminino só tem três quartos dos mesmos direitos legais que o sexo masculino, o que influencia a capacidade de conseguir empregos ou de começar negócios.