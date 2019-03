O número de suicídios em Portugal voltou a aumentar. Depois de em 2016 terem ficado abaixo dos mil casos, o que não acontecia há uma década, os suicídios aumentaram em 2017 para 1.061 casos. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, foi nas mulheres que a subida foi mais expressiva (19%).

Segundo o Jornal de Notícias, especialistas defendem cautela na leitura dos números e alertam para a necessidade de uma maior resposta à população na área da saúde mental.

A maioria dos suicídios ocorreu entre os homens (74%), mas a subida com mais impacto deu-se nas mulheres, com um aumento de 19% para os 274 suicídios – mais 43 que no ano anterior.

A taxa bruta de mortalidade mantém-se mais elevada no Alentejo mas foi na Área Metropolitana de Lisboa que mais suicídios se registaram (267), com particular incidência na faixa etária dos 45 aos 54 anos.

O presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia (SPS) e o presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental (CNSM) explicaram ao jornal que as estatísticas do suicídio sofreram ligeiras variações ao longo dos anos, não existindo uma explicação nem "verdades absolutas".

"Sempre que há um aumento, devemos ficar preocupados", principalmente porque a tendência em Portugal "é para a descida do suicídio", afirmou Fausto Amaro, da SPS, defendendo que o serviço de saúde mental deveria estar "mais atento a este fenómeno".

"Por vezes, os serviços especializados não têm a capacidade de deteção precoce que seria desejável", defendeu António Leuschner, do CNSM.