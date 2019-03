Uma mulher a cujo agressor foi retirada a pulseira eletrónica tem agora um botão de pânico, que pode acionar quando se sentir ameaçada. O Ministério Público voltou a abrir este processo, conhecido em fevereiro: quem tirou a pulseira eletrónica ao assessor foi o juiz Neto de Moura A decisão foi do Tribunal da Relação do Porto, mas voltou à Justiça depois de as notícias virem a público, por iniciativa do advogado da vítima e do próprio Ministério Público, que voltou a chamar a mulher para ser ouvida. De seguida, foi autorizada a colocação do botão de pânico. Esta alternativa é aplicada quando há indícios de um crime que põe em risco a vítima ou em que a proteção é imprescindível.Quando o botão é acionado, a Cruz Vermelha é alertada de que pode chamar a PSP. Segundo a TSF, que falou com o advogado da vítima, o agressor continua a beber e a ameaçar a ex-mulher de morte.