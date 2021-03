Instantâneos ou quase (38)

Juízos

Ficámos todos a saber que há uma juíza no Fundão que julga que não é crime uma empresa informática oferecer viagens a Istambul a autarcas. Que faz parte dos "usos e costumes". A empresa vendeu depois equipamentos à mesma autarquia.





Quem te viu

Bem sei que um político não é sempre político. Ainda assim, faz-me alguma impressão que o antigo governante centrista Pedro Mota Soares, o secretário-geral das operadoras de telecomunicações, ande numa sanha contra o regulador do Estado.



Entendam-se

Os concursos de juízes, procuradores e PJ são um caso sério de estudo. São muitas as críticas, os vilipêndios e as ações judiciais. Não sei quem tem razão, mas sei que nem sempre os mais mediáticos são realmente os melhores.



Encarnados

Quem viu a entrevista de Vieira ao ex-jornalista pago pelo Benfica ficou com duas certezas: ser presidente é um martírio, mesmo quando se decide sempre bem, e os jogadores vão largar os balneários.



Azuis

Sérgio Conceição não gosta de perguntas incómodas. E a caceteira estrutura do Porto (até os ex-jornalistas raivosos que lá estão) voltou aos maus exemplos praticados em matilha. Quando não se ganha...



É a vida

Quer o Governo queira ou não, o desconfinamento está aí. As empresas fazem regressar empregados, há mais carros a circular e pessoas na rua. Não é por decreto do Governo que o mundo avança.



Dois mundos?

Confesso que não consigo conciliar isto: por um lado, há milhares de famílias com o credo na boca por causa das moratórias do crédito à habitação, por outro, o mercado do imobiliário continua de vento em popa.



Novela RTP

Estão lançadas as candidaturas a quem vai mandar na televisão pública (a equipa que irá suceder a Gonçalo Reis). Começaram as jogadas de bastidores.



Igualdade

Para mim, a democracia também se mede em exemplos como este: quando um ex-Presidente francês, Nicolas Sarkozy, é condenado a uma pena de prisão efetiva por corrupção e tráfico de influência e compadrios.

Mais crónicas do autor 18:00 Instantâneos ou quase (38) Quer o Governo queira ou não, o desconfinamento está aí. As empresas fazem regressar empregados, há mais carros a circular e pessoas na rua. Não é por decreto do Governo que o mundo avança. 27 de fevereiro Instantâneos ou quase (37) Ricardo Araújo Pereira disse quase tudo sobre Luís Osório. Osório faz parte de um tipo de (ex-)jornalistas muito apreciado pelo poder (e por alguns colegas). É culto, mas destrói as redações por onde passa. Porque não sabe o que é o jornalismo. 20 de fevereiro Instantâneos ou quase (36) O ministro Brandão Rodrigues é uma autêntica nulidade na pasta da Educação, sobretudo num momento como este. Não faz o que promete, não faz o que deve. E é quase ofensivo que cirande por programas de entretenimento nas televisões. 13 de fevereiro Instantâneos (ou quase) 35 A bastonária dos enfermeiros (escreve na SÁBADO) chateia muita gente só porque diz em público aquilo que muitos pensam em privado. Seja sobre caciques locais ou comentadores do regime. 06 de fevereiro Instantâneos ou quase (34) Sabem como é que se percebe que o CDS afinal não está assim tão mal? Quando Nuno Melo admite ser candidato à liderança percebemos que ainda há virtude em quem lá manda. Melo é o grau zero dos políticos e da política. Para mim. Mostrar mais crónicas