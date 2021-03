Instantâneos ou quase (39)

Na Alemanha são muitas as críticas ao ministro da Saúde. Há até quem exija a demissão por causa da gestão da Covid. Cá somos mais avançados: não se pode criticar a ministra, quando diz e faz asneiras.

É secreto

Há uma entidade em Portugal que fiscaliza o segredo de Estado. Teve cinco segredos comunicados nos últimos cinco anos. Uma trabalheira. Um deles é o relatório sobre o uso de armas pelas polícias que o ex-ministro Rui Pereira decidiu esconder há anos.



Só estes?

São risíveis as propostas que o PS parece ter para candidatos à Câmara do Porto. Manuel Pizarro nunca vai ganhar (e já tentou) e José Luís Carneiro é uma nulidade que nem conseguiu que os deputados o elegessem para o Conselho de Defesa Nacional.



Sabichões

Paulo Portas (na TVI) e Marques Mendes (na SIC) andam numa azáfama a debitar ao domingo aquilo que o Governo e o Presidente da República vão fazer nas semanas seguintes. Até há um que vinca "as minhas fontes".