Não confundamos Costa com Sócrates, nem o Marquês com a Influencer

Com base no que foi tornado público sobre o mais recente escândalo da política portuguesa ninguém pode ter a tentação de comparar a operação Marquês com o caso Influencer ou sequer os comportamentos e responsabilidades de José Sócrates com os de António Costa. Não pode mesmo, se se quiser ser honesto.



A operação Marquês, e Sócrates, são o símbolo máximo da podridão de um regime político, económico e social, independentemente daquilo que a justiça venha a decidir sabe-se lá quando. São o topo das ligações perigosas entre as decisões políticas, o poder e a gestão danosa da banca pública e de grandes empresas como a PT e os interesses individuais. A operação Marquês, e Sócrates e vários amigos, representam os milhões escondidos na Suíça, as dezenas de envelopes com dinheiro entregues às escondidas, o usufruto de imóveis de luxo, as compras de obras de arte e de férias, os pagamentos a prostitutas, as comissões manhosas e ilegais, os negócios familiares cruzados e muito, muito mais, inclusive a tentativa de controlo da comunicação social e o descrédito da justiça.



Sermos tentados a comparar isto ao que aconteceu nos governos de Costa é apenas uma má decisão que serve para equiparar tudo, igualizar o que não pode ser igual. António Costa é irrascível, teimoso e também incompetente em muitas das decisões que (não) tomou para defender os seus governos e os portugueses. É culpado de trazer para o palco dos negócios de Estado amigos como Lacerda Machado, um lobista puro que nada tem daquilo que é a génese da advocacia. António Costa é culpado de se rodear de figuras como Vítor Escária, que nunca escondeu que sempre esteve nos bastidores da política para fazer também negócios privados. Já era assim com Sócrates e continuou a ser assim com Costa, independentemente da real competência técnica que tenha e tem muita. António Costa é culpado de ter com ele figuras sinistras como João Galamba, um tipo de político (e pessoa) que nada respeita, que pisa e enxovalha, apregoa os valores da esquerda, mas gosta de estar em jantaradas pagas com gestores e empresários privados com quem o Estado português tem negócios milionários.



António Costa é culpado de liderar governos que não perceberam logo que um ministro deixa de ter condições para governar quando segue num carro que atropela uma pessoa mortalmente, é culpado de segurar Galamba depois de tudo aquilo que se passou no Ministério das Infraestruturas, é culpado de não evitar que se escolha alguém como Alexandra Reis, que tinha recebido meio milhão de indemnização da TAP, é culpado de não saber (ou de não querer saber) que o Estado subsidiou a empresa do marido da ministra escolhida para a Coesão Territorial, uma empresa detida também por um chinês condenado por corrupção, é culpado de abrir as portas do Governo a gente como o ex-autarca de Viana de Castelo, Miguel Alves, acusado de prevaricação devido a inacreditáveis trapalhadas locais.



Sim, António Costa é culpado destes e de muitos outros casos e casinhos. É culpado também da degradação dos principais setores públicos, da Educação à Saúde e à Justiça. António Costa é culpado de ter no Governo gente que não percebe o básico dos básicos, por exemplo que o local onde se negoceiam investimentos privados e se tratam dos empecilhos e obstáculos naturais nestas coisas é nos ministérios e não em informais encontros numa sede partidária ou em restaurantes da moda. Sim, António Costa é também um dos culpados da Administração Pública não ter hoje juristas e especialistas para redigir leis e outros regulamentos técnicos que depois aparecem à medida e feitos num piscar de olhos por qualquer grande escritório de advocacia e, não raras vezes, por pessoas ligadas ao partido ou a governos anteriores.



Sim, António Costa é culpado de muita coisa, mas não é José Sócrates. Nunca foi. Por isso, alguém tem de lembrar que deve parar de atacar a justiça portuguesa e a separação de poderes. Para quem ainda tem tanto poder e está na situação em que está, isso é difícil de encaixar, mas António Costa sabe que não é José Sócrates. Só falta saber se a justiça também sabe o que está em causa.