Instantâneos ou quase (37)

Pesadelo

A CP vai meter as automotoras e composições metálicas da Sorefame a circular, sem paragens, para turistas na linha de Sintra. É lindo como se recupera o que foi o inferno diário, com paragens e quedas à linha, de muitos portugueses.



Mais mundo

Estou farto de virologistas, chefes de serviço e médicos disto e daquilo. Muitos não falam só de ciência, mas de normas de comportamento e interpretações da vida e do mundo. Preciso de filósofos e outros pensadores. Precisamos todos.



Jornalismo

Ricardo Araújo Pereira disse quase tudo sobre Luís Osório. Osório faz parte de um tipo de (ex-)jornalistas muito apreciado pelo poder (e por alguns colegas). É culto, mas destrói as redações por onde passa. Porque não sabe o que é o jornalismo.