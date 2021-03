Instantâneos ou quase (40)

Os telefonemas surreais com a Linha de Saúde 24. Joacine quer autonomizar a Educação Sexual da Cidadania. E o documentário Allen vs. Farrow podia chamar-se vamos-lixar-o- Woody-Allen.

Uns e os outros

Se eu e uma carrada de amigos (e alguns desconhecidos) fizermos testes Covid podemos fazer uma festarola, beber uns copos e comer uns petiscos? Na rua ou num estúdio? Pois, já todos sabemos a resposta. Mas a malta das televisões pode.



Aconteceu-me

Se um familiar ou amigo vosso tiver um teste falso positivo Covid preparem-se para um inferno de telefonemas (até de Évora devido ao processo extraviado), problemas surreais com a linha Saúde 24, registos daqui e dali e muita desorganização.



Um lado

Allen vs. Farrow podia chamar-se vamos-lixar-o- Woody-Allen. Juntar num documentário frases soltas de filmes, comparações com biltres do #MeToo, jornalistas ressabiados e outras patranhas não serve a verdade.