A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), uma entidade estatal empresarial equiparada a instituição de crédito que segue as diretrizes do Ministério das Finanças, escreveu o seguinte num relatório divulgado no final do mês passado pelo Negócios: "Os bancos nacionais ganham 9,5 vezes mais do que os bancos europeus com a subida de juros." A conclusão tem por base os dados do mercado de crédito recolhidos pelo Banco de Portugal, concretamente, entre junho de 2022 e fevereiro deste ano.