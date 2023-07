Ainda bem que “O Respeitinho” está a acabar

Na justiça portuguesa existiu durante muitos anos (e ainda há uns resquícios por aí) um estado de espírito aparentemente invisível, mas com uma força tremenda. À falta de melhor classificação que certamente haverá, pode chamar-se "O Respeitinho". Foi isto que vezes sem conta imperou quando as magistraturas (e também as polícias) investigaram casos com alvos políticos. E ai se os ditos fossem uma espécie de senadores do regime, nacional ou localmente. São vários os episódios de não autorização de escutas telefónicas, quebras do sigilo bancário e fiscal, não detenções para interrogatório ou mesmo de buscas evitadas ou adiadas para ocasião oportuna e que nunca viram a luz do dia. Sim, era comum andar-se à volta do real alvo arranjando mil e uma justificações para não dar o passo seguinte ou então lá vinham as brigas entre os investigadores (MP e PJ) que acabavam por carimbar vetos de gaveta para certos processos de criminalidade económico-financeiras, inclusive visando o financiamento de partidos.