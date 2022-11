Anticomunista terciário

A benevolência com que isentamos o PCP do escrutínio dado aos outros partidos atesta a menoridade democrática do país – e a maioridade ditatorial do partido.

O último secretário-geral do Partido Comunista da Alemanha de Leste e chefe do Governo da RDA, Sigmund Jähn, foi um antigo cosmonauta – o primeiro alemão no espaço – que demoliu o Muro de Berlim para permitir que os cidadãos da Alemanha Ocidental migrassem para Leste, para fugir à alienação capitalista que oprimia as suas liberdades, consagrando o triunfo da revolução socialista e de uma sociedade sem classes. Espera lá, isto não é verdade. Isto é a patranha gizada pelo jovem protagonista do filme "Adeus, Lenine", para esconder à sua mãe doente a desordem da queda do Muro, da derrocada da ditadura comunista, da liberdade ruidosa de raves e festas punk e de uma transição económica dura e ainda hoje difícil.

Uma boa narrativa tem um poder extraordinário. Arrebatador, se assente na verdade, mas brutalmente opressor, se baseada na mentira. No filme, a continuidade do regime moribundo não é protagonizada pelo cosmonauta (reduzido a taxista) que encenou o triunfo da revolução, mas pelo filho da mãe que, com a melhor das intenções, perpetuou a mentira. O filme é um retrato terno de como um filho tenta proteger a mãe dos sobressaltos da vida, que ela dedicou a uma causa morta (depois de ter perdido a coragem de fugir do país). Mas confesso que a minha ternura pela personagem do filho Alex Kerner foi sempre temperada pelo meu incómodo com a facilidade (e, com o tempo, a naturalidade instintiva) com que tapava uma mentira com outra, em defesa da falsa narrativa. É. Com a prática, torna-se fácil.

O Partido Comunista Português anunciou no fim de semana a substituição do atual secretário-geral pelo dirigente Paulo Raimundo. Todo o processo de renúncia de Jerónimo de Sousa, de discussão da sucessão e de eleição do novo secretário-geral, marcada para o próximo sábado, foi apresentada por inúmeros comentadores e jornalistas como uma marca da "disciplina interna" do PCP e do elevado sentido institucional dos seus órgãos. O currículo do líder ungido, publicado em nota oficial, mostra-o como um "operário", um militante "de base" com carreira feita no mundo do trabalho e no apoio aos excluídos. Só lhes faltou dizer que é cosmonauta.

Na verdade, Paulo Raimundo é um absoluto desconhecido, e com boas razões para sê-lo. De qualquer outro líder, de qualquer outro partido, que se apresentasse com currículo exclusivo de funcionário das estruturas partidárias (JCP primeiro, PCP depois) diríamos que é um cacique, um barão do aparelho sem vida fora da política. E teríamos razão. De qualquer outro processo de sucessão na liderança de um partido, de qualquer outro partido, que se fizesse sem discussão alargada aos militantes, sem apresentação de candidaturas, sem debate interno dos candidatos e dos programas, diríamos que é uma golpada antidemocrática. E teríamos razão – ainda agora, a Iniciativa Liberal tentou um processo expedito bastante semelhante e com muita razão caíram-lhes todos em cima, tendo logo surgido uma candidatura alternativa.

Tudo o que nos outros partidos é defeito, no PCP é feitio, benevolamente aceite (até celebrado) por correligionários e comentadores. Os comunistas portugueses mantêm a aura de partido limpo, apesar do carrossel de assessorias e empregos para os camaradas nas Câmaras Municipais, do esbulho urbanístico desenfreado da última costa marítima selvagem de Portugal, sem que ninguém pergunte se o centralismo democrático tem alguma isenção para Grândola, onde a autarquia comunista estende o tapete à mais violenta especulação imobiliária (e sem também que ninguém pergunte se as comissões para financiamento partidário que neste país sempre se cobraram em negócios urbanísticos não tocam ao PCP).

Isto sem falar na guerra da Ucrânia, em que o PCP revelou que o seu profundo empenho na destruição da UE e da NATO superam de longe o seu compromisso com a democracia, a liberdade e o princípio básico da autodeterminação dos povos.

Claro que ninguém pode questionar nada disto sem ser apelidado de "anticomunista primário". Porque o escrutínio natural que dedicamos a qualquer outro partido é proibido no PCP, que tem as suas "regras próprias" e "culturas internas" a quem tantos prestam reverência. Tudo bem. Aceito o ferrete, com uma precisão. Reconheço o papel dos militantes comunistas na resistência contra o Estado Novo. Julgo que esse reconhecimento (de basilar justiça histórica, aliás) absolve-me de ser um "anticomunista primário". Faz de mim, pelo menos, um anticomunista secundário. Reconheço também o papel que o PCP teve (e procura ainda ter, e cada vez menos tem, e ainda bem) de representação das classes médias mais deprimidas (ou oprimidas) pela precariedade e pela pobreza. Fui dando o desconto ao partido em nome da utilidade dessa representação política. Isso faz de mim, pelo menos, um anticomunista terciário. De resto, os oprimidos precisam de melhores representantes, até porque o PCP, quando fez parte de uma maioria parlamentar de Governo (responsabilidade que assumiu, mas agora enjeita) pouco fez por esses oprimidos além de negociar algumas migalhas da austeridade caritativa – razão pela qual os eleitores cortaram a metade a sua representação política nas últimas legislativas.

Anticomunista terciário, portanto. E assumido. Porque chega uma altura em que, por muito que queiramos continuar a dar o benefício da dúvida, a dura experiência da vida só nos deixa o malefício da certeza. Com o PCP, 101 anos depois, ninguém vai ao engano. Têm esse mérito, pelo menos.