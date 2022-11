Sem custos para o contribuinte

Estava-se mesmo a ver: a reprivatização da EFACEC, que o Governo prometia no início do processo ter muitos interessados, acabou num beco sem saída. A venda ao grupo DST chegou a ser anunciada, mas não se concretizou. Porquê? Ao que tudo indica, porque a Comissão Europeia sinalizou que os termos da venda seriam um auxílio ilegal do Estado português à empresa, proibido pelas regras europeias da concorrência.