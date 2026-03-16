Médio Oriente: Deslocados pela ofensiva israelita no Líbano já ultrapassam um milhão

As autoridades libanesas reportaram ainda um aumento do número de profissionais de saúde afetados pelos ataques de Israel: 38 mortos e 69 feridos.

O número de pessoas deslocadas no Líbano devido à ofensiva israelita ultrapassou um milhão, anunciou esta segunda-feira o Governo libanês.



Destruição no Líbano depois de ataques israelitas AP

No total, são já 1.049.329 as pessoas registadas como deslocadas junto das autoridades, segundo indicou a Unidade de Riscos e Desastres, dependente da presidência do Conselho de Ministros libanês.

Destes, 132.742 encontram-se nos 622 centros de acolhimento criados pelas autoridades e os restantes em residências particulares.

O Governo libanês indicou ainda que os dados mais recentes do Ministério da Saúde apontam para pelo menos 886 mortos e 2.141 feridos desde o início da mais recente ofensiva israelita ao país, a 02 de março.

O Líbano foi nesse dia arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, quando o movimento xiita libanês pró-iraniano Hezbollah lançou um ataque a Israel, que desde então tem bombardeado intensamente o sul do país com forças de artilharia e blindados e anunciou operações terrestres.

As autoridades libanesas reportaram ainda um aumento do número de profissionais de saúde afetados pelos ataques de Israel: 38 mortos e 69 feridos.

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