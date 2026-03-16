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Guerra no Médio Oriente

Médio Oriente: Deslocados pela ofensiva israelita no Líbano já ultrapassam um milhão

Lusa 19:53
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As autoridades libanesas reportaram ainda um aumento do número de profissionais de saúde afetados pelos ataques de Israel: 38 mortos e 69 feridos.

O número de pessoas deslocadas no Líbano devido à ofensiva israelita ultrapassou um milhão, anunciou esta segunda-feira o Governo libanês.

Destruição no Líbano depois de ataques israelitas
Destruição no Líbano depois de ataques israelitas AP

No total, são já 1.049.329 as pessoas registadas como deslocadas junto das autoridades, segundo indicou a Unidade de Riscos e Desastres, dependente da presidência do Conselho de Ministros libanês.

Destes, 132.742 encontram-se nos 622 centros de acolhimento criados pelas autoridades e os restantes em residências particulares.

O Governo libanês indicou ainda que os dados mais recentes do Ministério da Saúde apontam para pelo menos 886 mortos e 2.141 feridos desde o início da mais recente ofensiva israelita ao país, a 02 de março.

O Líbano foi nesse dia arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, quando o movimento xiita libanês pró-iraniano Hezbollah lançou um ataque a Israel, que desde então tem bombardeado intensamente o sul do país com forças de artilharia e blindados e anunciou operações terrestres.

As autoridades libanesas reportaram ainda um aumento do número de profissionais de saúde afetados pelos ataques de Israel: 38 mortos e 69 feridos.

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