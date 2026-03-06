Irão: Hezbollah avisa israelitas para que se retirem de localidades junto ao Líbano

As forças de Israel continuam a realizar ataques quase diários no sul do Líbano e a manter tropas na região.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

O movimento xiita pró-iraniano Hezbollah lançou esta sexta-feira um "aviso urgente" aos habitantes do norte de Israel para que se retirassem de localidades situadas a menos de cinco quilómetros da fronteira libanesa.



Foguetes disparados contra Israel a partir do sul do Líbano AP

"Devem evacuar" todas as localidades situadas a menos de cinco quilómetros (km) da fronteira, afirmou o Hezbollah numa mensagem divulgada em hebraico no seu canal na rede social Telegram, num momento em que Israel fez um apelo semelhante a várias regiões no Líbano.

O movimento xiita justifica esse aviso com o envio para essa zona do norte de Israel "de veículos militares e veículos blindados de transporte de tropas".

Em causa estão as sucessivas ondas de ataques de Israel, sobretudo a áreas da periferia sul da capital, Beirute, bastião do Hezbollah, que Telavive pretende decapitar.

Os residentes dos subúrbios do sul de Beirute e do sul do país fugiram em massa após o exército israelita ter emitido ordens de retirada sem precedentes.

Hoje, o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, alertou que o Líbano está a aproximar-se de um “desastre humanitário” com a deslocação em massa da população libanesa devido aos ataques das forças israelitas no país.

“Poderá haver consequências sem precedentes desta deslocação no plano humanitário e político", disse o primeiro-ministro ao corpo diplomático.

O Exército israelita anunciou hoje que realizou de manhã ataques aéreos contra um centro de comando do Hezbollah e uma instalação de armazenamento de drones no Líbano.

Segundo a Agência Nacional de Notícias Libanesa (NNA), além dos ataques aéreos contra Dayhe e Haret Hreik foram também reportados ataques perto de Baalbek, no leste do país, e em cidades do sul como Touline e Srifa. Israel tinha alertado para a retirada da população de duas zonas no sul de Beirute.

Na segunda-feira, o Hezbollah (Partido de Deus), apoiado pelo Irão, lançou foguetes de artilharia contra Israel numa ação contra os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão.

As forças de Israel continuam a realizar ataques quase diários no sul do Líbano e a manter tropas na região.

Segundo os serviços de emergência libaneses, registaram-se pelo menos 123 mortos e 683 feridos no Líbano, além de dezenas de milhares de deslocados desde segunda-feira.