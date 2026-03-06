Sábado – Pense por si

Portugal

Portugal pondera novo voo de repatriamento da Arábia Saudita

Lusa 07:22
O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, disse esta sexta-feira que as autoridades estão a ponderar organizar um novo voo de repatriamento de cidadãos portugueses do Médio Oriente, com partida da Arábia Saudita.

Portugal pondera novo voo de repatriamento da Arábia Saudita Foto AP/Bullit Marquez

"Estamos a ponderar todas as formas de podermos ajudar. Poderá ser através de um outro voo, que vamos pôr a hipótese de organizar, ou através de um outro voo de um país europeu", explicou Emídio Sousa à comunicação social no Aeroporto de Figo Maduro.

"Hoje, durante toda a manhã, os nossos serviços vão contactar as pessoas, a ver quem quer vir, para vermos a oportunidade ou não de organizar esse voo. E a Força Aérea já está a planear o voo", acrescentou o secretário de Estado.

Sousa admitiu que uma viagem para Riade "também é relativamente arriscada neste momento", mas disse que, com o espaço aéreo do Qatar encerrado, "a única solução é viajarem por terra, de autocarro ou de carro até um ponto seguro".

O dirigente falava após a aterragem de um avião militar, vindo da capital de Omã, Muscat, com 39 passageiros, dos quais 24 são portugueses e 15 estrangeiros (França, Grécia, Brasil e Israel), que faz parte de uma operação de repatriamento.

Sousa elogiou o "trabalho notável" da Força Aérea e os serviços consulares, "que têm trabalhado incansavelmente", numa operação que durou "quase 25 horas" e atravessou "zonas extremamente perigosas".

Irão: Voo militar com 39 passageiros, incluindo 24 portugueses, chega a Lisboa

Os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa anunciaram na quinta-feira que está em curso uma operação de repatriamento de 186 pessoas, quase todos portugueses, com chegada prevista para o dia de hoje.

Segundo comunicado conjunto dos dois ministérios, a operação envolve um avião C130 da Força Aérea Portuguesa e uma aeronave A330 fretada à TAP Air Portugal.

O voo fretado transporta 147 passageiros, dos quais 139 são portugueses e oito estrangeiros (da Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos da América e Peru), estando a sua hora de chegada prevista para as 11:00, disse ainda o secretário de Estado.

Emídio Sousa confirmou que Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para organizar o repatriamento de cidadãos portugueses no Médio Oriente.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a liderança do país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Além da Turquia, incidentes com projéteis iranianos foram também registados em Chipre.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.

